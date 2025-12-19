Polizei Hagen

POL-HA: 83-jähriger Mann nach Verkehrsunfallflucht im Krankenhaus verstorben - Verkehrskommissariat sucht Zeugen eines Unfalls vom 6. November 2025

Hagen-Helfe (ots)

Bereits am 6. November 2025 wurde ein 83-jähriger Fußgänger in Helfe bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hatte den Mann erfasst und war nach einem kurzen Gespräch unerlaubt von der Unfallstelle weggefahren. (Meldung vom 11.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6156195) Der 83-Jährige ist am 13.12.2025 an den Folgen des Verkehrsunfalls in einem Krankenhaus verstorben. Das Verkehrskommissariat sucht nach wie vor Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem Motorradfahrer oder dessen Sozius machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

