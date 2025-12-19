Polizei Hagen

POL-HA: Vermisster 19-Jähriger - Wo ist Muck Maurice L.?

Hagen (ots)

Der 19-jährige Vermisste ist seit dem 18.12.2025 von seiner Wohnanschrift abgängig. Er weist eine Einschränkung auf und befindet sich im geistigen Entwicklungszustand eines Kindes. Er nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel und ist aufgrund seiner Einschränkung orientierungslos. Lebensnotwendige Medikamente benötigt er nicht.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/189805

