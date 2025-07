Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diese beiden Männer?

Herne (ots)

Nach einem Ladendiebstahl veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Personen?

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/173582

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Die beiden abgebildeten Männer sollen am 5. Februar 2025 aus einem Sportgeschäft an der Bahnhofstraße 25 in Herne Schuhe entwendet haben. Nachdem sie von Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie ohne Beute zunächst fußläufig und anschließend in einem schwarzen BMW mit ausländischem Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell