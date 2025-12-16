PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Autofahrer flüchtet vor Polizei - Suche mit Hubschrauber

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Gegen 19:50 Uhr am Montagabend fiel einer zivilen Streife auf der 'Roermonder Straße in Niederkrüchten-Elmpt ein dunkler VW Golf auf. Bei der ersten Überprüfung befanden sich offenbar Kennzeichen an dem Fahrzeug, die nicht für dieses bestimmt waren. Das Team wollte den Wagen anhalten, doch der Fahrer gab Gas und fuhr über die Straße "An der Wae", die im Verlauf zur "Dorfstraße" in Overhetfeld wird. Anschließend fuhr der Pkw über einen Feldweg zum "Mühlenweg". Von dort aus ging es mit überhöhter Geschwindigkeit weiter über den "Schwalmweg" und den "Farmerweg" in Richtung "Oebeler Straße" in Brüggen. Nachdem der Sichtkontakt abgebrochen war, fanden Einsatzteams das Fahrzeug bei der Fahndung auf der "Sankt-Barbara-Straße". Der Fahrer war in Unbekannte Richtung geflüchtet. Er ist ca. 25-35 Jahre, trug ein langes dunkles Shirt, eine Steppweste, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Bei der Suche nach dem Mann unterstützte ein Hubschrauber. Diese blieb ohne Erfolg. Den Pkw stellten die Einsatzkräfte sicher. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat. Haben Sie Hinweise auf den Fahrer? Dann melden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (1113)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 13:30

    POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Radfahrer im Kreisverkehr leicht verletzt

    Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am Montag, den 15. Dezember kam es gegen 11:30 Uhr auf der Industriestraße zu einem Unfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Die 77-jährige Niederkrüchtenerin beabsichtigte, in den dortigen Kreisverkehr zu fahren und missachtete die Vorfahrt des von rechtkommenden 62-jährigen Viersener auf seinem Fahrrad. Es kam zwar zu ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:29

    POL-VIE: Viersen: Mülltonnenbrand - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Viersen (ots) - In dieser Nacht, den 16. Dezember, kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Mülltonnenbrand am Busbahnhof in Viersen. Diese wurde augenscheinlich angezündet. Der Brand konnte durch Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Haben Sie Hinweise, wer für den Brand verantwortlich ist? Melden Sie sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1114) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren