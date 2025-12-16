Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Autofahrer flüchtet vor Polizei - Suche mit Hubschrauber

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Gegen 19:50 Uhr am Montagabend fiel einer zivilen Streife auf der 'Roermonder Straße in Niederkrüchten-Elmpt ein dunkler VW Golf auf. Bei der ersten Überprüfung befanden sich offenbar Kennzeichen an dem Fahrzeug, die nicht für dieses bestimmt waren. Das Team wollte den Wagen anhalten, doch der Fahrer gab Gas und fuhr über die Straße "An der Wae", die im Verlauf zur "Dorfstraße" in Overhetfeld wird. Anschließend fuhr der Pkw über einen Feldweg zum "Mühlenweg". Von dort aus ging es mit überhöhter Geschwindigkeit weiter über den "Schwalmweg" und den "Farmerweg" in Richtung "Oebeler Straße" in Brüggen. Nachdem der Sichtkontakt abgebrochen war, fanden Einsatzteams das Fahrzeug bei der Fahndung auf der "Sankt-Barbara-Straße". Der Fahrer war in Unbekannte Richtung geflüchtet. Er ist ca. 25-35 Jahre, trug ein langes dunkles Shirt, eine Steppweste, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Bei der Suche nach dem Mann unterstützte ein Hubschrauber. Diese blieb ohne Erfolg. Den Pkw stellten die Einsatzkräfte sicher. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat. Haben Sie Hinweise auf den Fahrer? Dann melden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (1113)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell