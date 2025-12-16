PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Einbruch in das Spiele Café Jungbrunnen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Zwischen dem 14. Dezember, 18:00 Uhr und dem 15. Dezember, 18:30 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Wankumer Straßen ein. Dort wurde die Tür beschädigt und die Wechselgeldkasse gestohlen Haben Sie Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen? Falls Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1115)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

