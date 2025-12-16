PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Brüggen (ots)

Am Montagmittag, den 15. Dezember kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz auf der Borner Straße zu einem Unfall, bei dem eine 68-jährigen Brüggenerin verletzt wurde. Der Fahrer des schwarzen Mercedes wollte den dortigen Parkplatz verlassen und schnitt dabei der Brüggenerin, die zu Fuß unterwegs war, den Weg ab, sodass diese sich verletzte. Haben Sie den Unfall beobachtet? Wenden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat, dieses ist unter der Rufnummer 02162/377-0 erreichbar. /js(1112)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

