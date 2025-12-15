Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Brände am Wochenende

Kreis Viersen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 11. Dezember auf Freitag, den 12. Dezember, zwischen 02:30 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigten Unbekannte einen Sonnenschirm vor einer Gaststätte auf der Hauptstraße in Viersen. Ein weiterer Brand ereignete sich am Samstagabend, den 13. Dezember gegen 19:30 Uhr auf der Hauptstraße in Viersen. Dort wurde eine Restmülltonne vor einem Geschäft angezündet. Am Sonntagabend, den 14. Dezember gegen 21:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Brand, bei dem die Palme am Rathausmarkt angezündet wurde. Am Samstagmittag, den 13. Dezember kam es außerdem gegen 14:45 Uhr zu einem Brand in einem Papiercontainer in Süchteln, Höhenstraße, bei der ein aufmerksamer Zeuge einen ca. 11-14-jährigen Jungen wegrennen gesehen hat. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Brand steht, wird noch ermittelt. Haben Sie Hinweise zu den Bränden und haben ein oder mehrere mögliche Tatverdächtige gesehen? Melden Sie sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1108)

