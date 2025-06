Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Polizei beendet Trunkenheitsfahrten im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche "Alkohol & Drogen"

Karlsruhe (ots)

Vom 16. - 22. Juni 2025 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche im Polizeipräsidium Karlsruhe verstärkt Kontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von "Alkohol und Drogen" im Straßenverkehr statt.

In der Nacht auf Mittwoch stoppten Polizeibeamte zwei offenbar alkoholisierte Autofahrer und verhinderten damit wohl Schlimmeres.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr ein 48-jähriger VW-Fahrer in der Kammerfortstraße in Bruchsal unterwegs, als er einer Streife der Bereitschaftspolizei Bruchsal wegen seines ungewöhnlichen Fahrverhaltens auffiel. Der Mann hatte offenbar Schwierigkeiten beim Anfahren und bewegte sich nur sehr langsam vorwärts.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten mehrere, leere Schnapsflaschen im Fahrzeuginneren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 3 Promille.

Ein paar Stunden später, gegen 02:10 Uhr überprüften Einsatzkräfte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz einen 31-jährigen SEAT-Fahrer in der Erzbergerstraße in Karlsruhe, nachdem er beinahe von der Fahrbahn abgekommen war und auffallend langsam fuhr.

Auch hier bestätigte ein Atemalkoholtest den Verdacht - der gemessene Wert lag bei rund 1,2 Promille.

Die Beamten untersagten beiden Fahrzeugführern die Weiterfahrt, nahmen die Fahrzeugschlüssel in Verwahrung und stellten die Führerscheine sicher.

Die beiden Männer müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Fahrverbot rechnen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

