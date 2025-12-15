PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nächtliche Firmen-Einbrecher erbeuten Bargeld

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am späten Sonntagabend brachen Unbekannte gegen 23.30 Uhr in eine Firmenhalle auf der Straße 'Am Ringofen' in Kaldenkirchen ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stahlen nach ersten Feststellungen einen kleinen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0 /wg (1111)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 06:31

    POL-VIE: Verfolgungsfahrt endete an Ampelmast

    Viersen (ots) - Am Samstag, gegen 19.30 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, einen PKW anzuhalten und den Fahrer sowie das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Statt anzuhalten, gab der Fahrzeugführer Gas und versuchte sich der Kontrolle, durch Flucht, zu entziehen. Bei seiner Fahrt missachtete der PKW-Führer zwei Mal das Rotlicht und beschleunigte seinen PKW innerorts auf bis zu 100 ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 05:05

    POL-VIE: 251214 Niederkrüchten-Venekoten: PKW Brand - Haben Sie Hinweise?

    Niederkrüchten-Venekoten (ots) - Am Sonntag, 14.12.2025 brannte ein PKW auf der Straße "Am Kupenberg" in 41372 Niederkrüchten-Venekoten gegen 02:50 Uhr vollständig aus. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen. Da eine Straftat bislang nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm die Kriminalpolizei Viersen die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren