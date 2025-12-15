POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nächtliche Firmen-Einbrecher erbeuten Bargeld
Nettetal-Kaldenkirchen (ots)
Am späten Sonntagabend brachen Unbekannte gegen 23.30 Uhr in eine Firmenhalle auf der Straße 'Am Ringofen' in Kaldenkirchen ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stahlen nach ersten Feststellungen einen kleinen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0 /wg (1111)
