PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251214 Niederkrüchten-Venekoten: PKW Brand - Haben Sie Hinweise?

Niederkrüchten-Venekoten (ots)

Am Sonntag, 14.12.2025 brannte ein PKW auf der Straße "Am Kupenberg" in 41372 Niederkrüchten-Venekoten gegen 02:50 Uhr vollständig aus. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen. Da eine Straftat bislang nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm die Kriminalpolizei Viersen die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1105)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 10:09

    POL-VIE: 251213 Tönisvorst: Unfall bei Überholvorgang - eine Person wird schwer verletzt

    Kreis Viersen (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 07.44 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Straße Unterweiden in St. Tönis. Ein 35 Jahre alter Mann aus Duisburg und eine 71jährige Kempenerin waren auf der Straße Unterweiden aus Richtung St. Tönis kommend in Fahrtrichtung Kempen unterwegs. In Höhe eines Restaurants kam es zu einem Überholvorgang. Hierbei kam es ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:12

    POL-VIE: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Kempen (ots) - Am Montagmittag, gegen 14:45 Uhr, wurde eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei angezeigt. Ein 8-jähriges Kind war laut der Anzeige auf der Vorster Straße in Kempen mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde durch einen mutmaßlich dunklen Pkw angefahren. Nachdem der Fahrer des Fahrzeugs nach dem Gesundheitsstand des Kindes gefragt hatte und der Junge ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:17

    POL-VIE: Brüggen Bracht: Verletzte Seniorin - Gutachter unterstützt bei Ermittlungen

    Brüggen Bracht (ots) - Wie in der Meldung 1090 berichtet, wurde eine 88-jährige Seniorin aus Bracht bei einem Unfall am 08. Dezember auf der Kaldenkirchener Straße schwer verletzt. Die erste Annahme, dass die Seniorin nicht auf den herannahenden Pkw geachtet hatte und unvermittelt auf die Straße gegangen war, konnte schon bei den ersten Ermittlungen vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren