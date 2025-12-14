POL-VIE: 251214 Niederkrüchten-Venekoten: PKW Brand - Haben Sie Hinweise?
Niederkrüchten-Venekoten (ots)
Am Sonntag, 14.12.2025 brannte ein PKW auf der Straße "Am Kupenberg" in 41372 Niederkrüchten-Venekoten gegen 02:50 Uhr vollständig aus. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen. Da eine Straftat bislang nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm die Kriminalpolizei Viersen die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (1105)
