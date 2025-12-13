Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251213 Tönisvorst: Unfall bei Überholvorgang - eine Person wird schwer verletzt

Kreis Viersen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07.44 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Straße Unterweiden in St. Tönis. Ein 35 Jahre alter Mann aus Duisburg und eine 71jährige Kempenerin waren auf der Straße Unterweiden aus Richtung St. Tönis kommend in Fahrtrichtung Kempen unterwegs. In Höhe eines Restaurants kam es zu einem Überholvorgang. Hierbei kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge, so dass der Duisburger die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen einen Baum prallte und dabei schwer verletzt wurde. Die Dame aus Kempen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Falls Sie Angaben zum Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /MT (1104)

