Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kempen (ots)

Am Montagmittag, gegen 14:45 Uhr, wurde eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei angezeigt. Ein 8-jähriges Kind war laut der Anzeige auf der Vorster Straße in Kempen mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde durch einen mutmaßlich dunklen Pkw angefahren. Nachdem der Fahrer des Fahrzeugs nach dem Gesundheitsstand des Kindes gefragt hatte und der Junge sagte, dass alles in Ordnung sei, setzten beide ihre Fahrt fort. Zuhause angekommen, bemerkte der Junge, dass er leicht verletzt worden war. Die Eltern meldeten daraufhin den Verkehrsunfall bei der Polizei. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat in Willich und fragt: Wer kann Angaben zum Unfall und zu dem flüchtigen Pkw und dessen Fahrer machen? Falls Sie etwas gesehen haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1103)

