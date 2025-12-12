Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Tageswohnungseinbrüche - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Am Donnerstagmittag, zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr, brachen der oder die unbekannten Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Kempen-St.Hubert auf der Straße "Landwehr" ein. Die Einbrecher öffneten die Terassentür und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlung. Das Kriminalkommissariat 2 sucht in beiden Fällen Hinweise auf Tatverdächtige. Sie haben etwas gesehen? Bitte melden Sie sich unter der 02162/377-0. /js (1100)

