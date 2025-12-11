PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Brennende Mülltonne - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Gegen 19:45 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend zu einer brennenden Mülltonne auf einem Spielplatz 'Zum Buscherhof' ausrücken. Dabei handelte es sich um eine Papiermülltonne. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt, da es sich dabei wahrscheinlich um Brandstiftung handelt. Hinweise auf verdächtige Personen nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /js (1099)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

