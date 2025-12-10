Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Nachtrag zum schweren Unfall in Viersen- Zeuge gesucht

Viersen (ots)

Wir nehmen Bezug auf die Pressemeldung vom 09.12.2025 (1094), in der wir über eine Kollision zwischen einem 39-jährigem Motorradfahrer und einer einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin aus Krefeld auf der Dülkener Straße in Viersen berichteten. Der Motorradfahrer ist, nach aktuellen Erkenntnissen, außer Lebensgefahr. Wir suchen einem Zeugen, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der Dülkener Straße als erstes Fahrzeug an der Ampel befunden hat und vom Motorradfahrer überholt wurde. Vermutlich handelt es sich dabei um einen Seat. Bitte melden Sie sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. (1097)/js

