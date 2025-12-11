Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Polizei ermittelt zu zwei Einbrüchen und sucht Zeuginnen und Zeugen

Kreis Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, den 05.12.2025, 18:00 Uhr und Mittwoch, den 10.12.2025 brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Martin-Luther-Straße in Viersen/Dülken ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten die Räume. Nach ersten Feststellungen wurden zwei elektronische Gegenstände gestohlen. Der zweite Einbruch ereignete sich von Dienstag, den 09.12.25, 09:00 Uhr auf Mittwoch, den 10.12.25, 10:00 Uhr auf der Wielandstraße in Willich. Durch den Garten und über die Terassentür hat der Einbrecher sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Mehrere Zimmer wurden durch den Unbekannten durchwühlt. Jedoch wurde bislang nicht festgestellt, ob der Einbrecher auch etwas gestohlen hat. Das Kriminalkommissariat 2 sucht in beiden Fällen nach Hinweisen auf Tatverdächtige. Bitte melden Sie sich unter der 02162/377-0. /rb (1098)

