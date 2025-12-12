Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen Bracht: Verletzte Seniorin - Gutachter unterstützt bei Ermittlungen

Brüggen Bracht (ots)

Wie in der Meldung 1090 berichtet, wurde eine 88-jährige Seniorin aus Bracht bei einem Unfall am 08. Dezember auf der Kaldenkirchener Straße schwer verletzt. Die erste Annahme, dass die Seniorin nicht auf den herannahenden Pkw geachtet hatte und unvermittelt auf die Straße gegangen war, konnte schon bei den ersten Ermittlungen vor Ort revidiert werden. Die Brachterin hatte vor dem Unfall in der REWE-Filiale in Bracht eingekauft. Danach überquerte sie an der Parkplatz-Ausfahrt die Kaldenkirchener Straße in Richtung der gegenüberliegenden Bushaltestelle. Kurz bevor sie den Gehweg erreichte, wurde sie von dem Pkw, der aus Richtung 'Westwall' kam, erfasst und lebensgefährlich verletzt. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Viersen einen Gutachter hinzugezogen. /wg (1102)

