Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Netto-Filiale auf der Linsellsstraße in Willich eingebrochen. Dabei verschafften sich der oder die unbekannte/n Täter Zugang über das Dach. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Wer hat Hinweise auf den oder die Tatverdächtige? Das Kriminalkommissariat 2 ermiitelt in der Sache. Bei Hinweisen, melden Sie sich bitte unter der Nummer 02162/377-0. /js(1101)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

