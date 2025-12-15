Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251214 Tönisvorst-Vorst: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Tönisvorst-Vorst (ots)

Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Tönisvorst kam am Sonntag, 14.12.2025 gegen 19:50 Uhr mit seinem Motorrad von der L475 (St. Töniser Straße) in Tönisvorst-Vorst von der Fahrbahn ab.

Er befuhr die St. Töniser Straße in Fahrtrichtung Vorst, außerhalb geschlossener Ortschaften. Etwa in Höhe der Bushaltestelle Huverheide kam er mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde später mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall wurde das Vorderrad seines Kraftrades aus der Gabel gerissen. / MG (1107)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell