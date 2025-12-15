Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Freitag, den 12. Dezember, in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Willich/Schiefbahn auf der Linsellesstraße ein. Eine Zeugin hatte vier Männer beobachtet, die sich am Haus verdächtig verhalten hatten und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten später fest, dass die Terassentür gewaltsam geöffnet worden war. Die Verdächtigen konnten sie sich unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernen. Bislang ist noch unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt. Falls Sie Hinweise zur Tat haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (1109)

