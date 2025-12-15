Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 14. Dezember kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt auf der Brabanter Straße in Viersen/Dülken. Der oder die bislang unbekannten Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Filiale und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. In der Nacht zu Montag, den 15.12.2025 kam es gegen 04:30 Uhr zu einem erneuten Einbruch im selbrigen Supermarkt. Bei diesem Einbruch wurden Zigaretten entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 (02162/377-0). /rb (1110)

