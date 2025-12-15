PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 14. Dezember kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt auf der Brabanter Straße in Viersen/Dülken. Der oder die bislang unbekannten Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Filiale und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. In der Nacht zu Montag, den 15.12.2025 kam es gegen 04:30 Uhr zu einem erneuten Einbruch im selbrigen Supermarkt. Bei diesem Einbruch wurden Zigaretten entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 (02162/377-0). /rb (1110)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 13:52

    POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nächtliche Firmen-Einbrecher erbeuten Bargeld

    Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am späten Sonntagabend brachen Unbekannte gegen 23.30 Uhr in eine Firmenhalle auf der Straße 'Am Ringofen' in Kaldenkirchen ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stahlen nach ersten Feststellungen einen kleinen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 06:31

    POL-VIE: Verfolgungsfahrt endete an Ampelmast

    Viersen (ots) - Am Samstag, gegen 19.30 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, einen PKW anzuhalten und den Fahrer sowie das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Statt anzuhalten, gab der Fahrzeugführer Gas und versuchte sich der Kontrolle, durch Flucht, zu entziehen. Bei seiner Fahrt missachtete der PKW-Führer zwei Mal das Rotlicht und beschleunigte seinen PKW innerorts auf bis zu 100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren