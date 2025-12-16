POL-VIE: Viersen: Mülltonnenbrand - Zeuginnen und Zeugen gesucht
Viersen (ots)
In dieser Nacht, den 16. Dezember, kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Mülltonnenbrand am Busbahnhof in Viersen. Diese wurde augenscheinlich angezündet. Der Brand konnte durch Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Haben Sie Hinweise, wer für den Brand verantwortlich ist? Melden Sie sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1114)
