Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Radfahrer im Kreisverkehr leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag, den 15. Dezember kam es gegen 11:30 Uhr auf der Industriestraße zu einem Unfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Die 77-jährige Niederkrüchtenerin beabsichtigte, in den dortigen Kreisverkehr zu fahren und missachtete die Vorfahrt des von rechtkommenden 62-jährigen Viersener auf seinem Fahrrad. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß, dennoch erschreckte sich der Radfahrer so sehr, dass er die Kontrolle verlor und sich leicht verletzte. Wir appellieren an alle: Seien Sie, besonders in Kreisverkehren, vorausschauend unterwegs. Ein schneller Blick von links nach rechts reicht nicht aus, achten sie genau auf den Verkehr, nur so können Unfälle vermieden werden. /js (1116)

