PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Radfahrer im Kreisverkehr leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag, den 15. Dezember kam es gegen 11:30 Uhr auf der Industriestraße zu einem Unfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Die 77-jährige Niederkrüchtenerin beabsichtigte, in den dortigen Kreisverkehr zu fahren und missachtete die Vorfahrt des von rechtkommenden 62-jährigen Viersener auf seinem Fahrrad. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß, dennoch erschreckte sich der Radfahrer so sehr, dass er die Kontrolle verlor und sich leicht verletzte. Wir appellieren an alle: Seien Sie, besonders in Kreisverkehren, vorausschauend unterwegs. Ein schneller Blick von links nach rechts reicht nicht aus, achten sie genau auf den Verkehr, nur so können Unfälle vermieden werden. /js (1116)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 13:29

    POL-VIE: Viersen: Mülltonnenbrand - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Viersen (ots) - In dieser Nacht, den 16. Dezember, kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Mülltonnenbrand am Busbahnhof in Viersen. Diese wurde augenscheinlich angezündet. Der Brand konnte durch Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Haben Sie Hinweise, wer für den Brand verantwortlich ist? Melden Sie sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1114) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:28

    POL-VIE: Brüggen: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

    Brüggen (ots) - Am Montagmittag, den 15. Dezember kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz auf der Borner Straße zu einem Unfall, bei dem eine 68-jährigen Brüggenerin verletzt wurde. Der Fahrer des schwarzen Mercedes wollte den dortigen Parkplatz verlassen und schnitt dabei der Brüggenerin, die zu Fuß unterwegs war, den Weg ab, sodass diese sich verletzte. Haben ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:29

    POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Brände am Wochenende

    Kreis Viersen (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 11. Dezember auf Freitag, den 12. Dezember, zwischen 02:30 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigten Unbekannte einen Sonnenschirm vor einer Gaststätte auf der Hauptstraße in Viersen. Ein weiterer Brand ereignete sich am Samstagabend, den 13. Dezember gegen 19:30 Uhr auf der Hauptstraße in Viersen. Dort wurde eine Restmülltonne vor einem Geschäft angezündet. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren