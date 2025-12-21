POL-HA: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Polizei Hagen

Am Samstagmorgen um 04:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gerufen.

Ein 22jähriger Autofahrer aus Schwerte kam von einer Weihnachtsfeier und war auf dem Weg nach Hause. Offensichtlich hatte er sich verfahren und befand sich mit seinem Auto (MB, SLK 200) in der Kabeler Straße, die in einer Sackgasse endet.

Das dortige Wendemanöver gelang dem jungen Mann allerdings nicht wie geplant. Er rammte mit hoher Geschwindigkeit mit seinem PKW ein massives, elektrisch betriebenes Industrie-Schiebetor, sowie den zugehörigen Schaltschrank. Anschließend fuhr er auf den Gehweg auf, überrollte dort eine Straßenlaterne und prallte schlussendlich gegen eine Hauswand.

Das Industrie-Schiebtor und die Straßenlaterne sind vollkommen zerstört worden. Die Hauswand wurde erheblich beschädigt. Der PKW wurde im Frontbereich ebenfalls so stark beschädigt, dass alle Airbags auslösten und das Auto vermutlich einen Totalschaden erlitten hat.

Ursächlich für den Unfall waren zum Einem die zu hohe Geschwindigkeit beim Wenden und zum Anderen vermutlich die stark eingeschränkte Reaktionsfähigkeit des Fahrers. Es stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Dem unverletzt gebliebenen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde in der Folge geschrieben. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht ermittelt werden, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen. (tr)

