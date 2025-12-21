PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen um 04:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gerufen.

Ein 22jähriger Autofahrer aus Schwerte kam von einer Weihnachtsfeier und war auf dem Weg nach Hause. Offensichtlich hatte er sich verfahren und befand sich mit seinem Auto (MB, SLK 200) in der Kabeler Straße, die in einer Sackgasse endet.

Das dortige Wendemanöver gelang dem jungen Mann allerdings nicht wie geplant. Er rammte mit hoher Geschwindigkeit mit seinem PKW ein massives, elektrisch betriebenes Industrie-Schiebetor, sowie den zugehörigen Schaltschrank. Anschließend fuhr er auf den Gehweg auf, überrollte dort eine Straßenlaterne und prallte schlussendlich gegen eine Hauswand.

Das Industrie-Schiebtor und die Straßenlaterne sind vollkommen zerstört worden. Die Hauswand wurde erheblich beschädigt. Der PKW wurde im Frontbereich ebenfalls so stark beschädigt, dass alle Airbags auslösten und das Auto vermutlich einen Totalschaden erlitten hat.

Ursächlich für den Unfall waren zum Einem die zu hohe Geschwindigkeit beim Wenden und zum Anderen vermutlich die stark eingeschränkte Reaktionsfähigkeit des Fahrers. Es stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Dem unverletzt gebliebenen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde in der Folge geschrieben. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht ermittelt werden, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 08:45

    POL-HA: Sachbeschädigungen an PKW

    Hagen (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Viktoriastraße einen Knall. Er konnte sehen, wie ein 26-jähriger Hagener einen E-Scooter gegen einen geparkten PKW warf. Der Scooter stand vorher abgestellt auf dem Gehweg. Als er einige Meter weiter in Richtung Bergstraße ging, trat er zudem noch den rechten Außenspiegel eines weiteren geparkten Fahrzeugs ab. Den Spiegel nahm er mit. Die von dem Zeugen gerufene Polizei konnte den ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 07:10

    POL-HA: Körperverletzung in der Böhmerstraße

    Hagen (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 23:15 Uhr vor einem Kiosk in der Böhmerstraße 58 in Hagen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 27-jährigen Hageners. Dieser kam von einer Firmenweihnachtsfeier und ließ sich von seinen Arbeitskollegen mit dem Auto vor dem Kiosk absetzen. Nachdem er ausgestiegen war, näherten sich plötzlich zwei Personen, welche ihn ansprachen und dann direkt auf ihn ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:09

    POL-HA: Vermisster 19-Jähriger - Wo ist Muck Maurice L.?

    Hagen (ots) - Der 19-jährige Vermisste ist seit dem 18.12.2025 von seiner Wohnanschrift abgängig. Er weist eine Einschränkung auf und befindet sich im geistigen Entwicklungszustand eines Kindes. Er nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel und ist aufgrund seiner Einschränkung orientierungslos. Lebensnotwendige Medikamente benötigt er nicht. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren