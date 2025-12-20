Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigungen an PKW

Hagen (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Viktoriastraße einen Knall. Er konnte sehen, wie ein 26-jähriger Hagener einen E-Scooter gegen einen geparkten PKW warf. Der Scooter stand vorher abgestellt auf dem Gehweg. Als er einige Meter weiter in Richtung Bergstraße ging, trat er zudem noch den rechten Außenspiegel eines weiteren geparkten Fahrzeugs ab. Den Spiegel nahm er mit. Die von dem Zeugen gerufene Polizei konnte den 26-jährigen dann an einer Unterführung in der Grünstraße antreffen. Den abgetretenen Spiegel hielt er noch immer in der Hand- er versuchte erst gar nicht die Taten zu leugnen, sondern räumte sie direkt ein. Ihn erwartet eine Strafanzeige. (Kli.)

