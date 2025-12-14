POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 14.12.2025, 03:10 Uhr
Speyer (ots)
In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden Hinweise auf eine drogenbedingte Berauschung festgestellt. Bei dem Fahrer aus Dudenhofen wurden zwei Druckverschlusstütchen mit jeweils einer kleinen Menge Kokain aufgefunden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell