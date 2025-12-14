Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 14.12.2025, 03:10 Uhr

Speyer (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden Hinweise auf eine drogenbedingte Berauschung festgestellt. Bei dem Fahrer aus Dudenhofen wurden zwei Druckverschlusstütchen mit jeweils einer kleinen Menge Kokain aufgefunden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

