Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ingewahrsamnahme einer männlichen Person 14.12.2025, 00:34 Uhr

Speyer (ots)

Gegen Mitternacht wurde die Polizei von Zeugen auf zwei streitende Personen hingewiesen. In der Heinrich-Heine-Straße wurde ein 41-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau festgestellt, beide waren stark alkoholisiert. Nach Aussage der Zeugen habe der Mann die Frau bedroht. Er zeigte auch im Beisein der polizeilichen Einsatzkräfte aggressives Verhalten und musste, zur Verhinderung von weiteren Straftaten, in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

