Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am frühen Freitagabend (12.12.2025), zwischen 18:00-18:15 Uhr, wurde vor einem Discountmarkt in der Waldseer Straße 106 in Schifferstadt ein abgeschlossener und E-Scooter entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495 - 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell