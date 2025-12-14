POL-PDLU: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht
Schifferstadt (ots)
Am frühen Freitagabend (12.12.2025), zwischen 18:00-18:15 Uhr, wurde vor einem Discountmarkt in der Waldseer Straße 106 in Schifferstadt ein abgeschlossener und E-Scooter entwendet.
Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495 - 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.
