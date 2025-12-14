PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am frühen Freitagabend (12.12.2025), zwischen 18:00-18:15 Uhr, wurde vor einem Discountmarkt in der Waldseer Straße 106 in Schifferstadt ein abgeschlossener und E-Scooter entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495 - 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 07:25

    POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchserie in der Innenstadt

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Im Zeitraum von Freitag dem 12.12.2025, 18:00 Uhr, - Samstag 13.12.2025, 07:30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in mehrere Geschäfte in der Innenstadt ein. Betroffen waren Geschäfte in der Schmiedgasse, Sterngasse, Schlossergasse und Ackerstraße in Frankenthal. Bei den Taten zielten die Unbekannten auf das Bargeld der Geschäfte ab und entwendeten insgesamt über 1000 Euro. Zeugen werden ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 10:32

    POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Unerlaubten Entfernens vom Unfallort

    Harthausen (ots) - Im Zeitraum vom 11.12.2025, ca. 17.30 Uhr bis 12.12.2025, ca. 07.30 Uhr parkte ein grauer VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Speyerer Straße in Harthausen, Höhe Hausnummer 103. Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug, stellte die Fahrzeughalterin Beschädigungen über die gesamte Fahrerseite fest. Diese wurden vermutlich im Vorbeifahren ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 09:00

    POL-PDLU: Frankenthal - Mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte

    Frankenthal (ots) - Die Polizei in Frankenthal wurde darüber informiert, dass es über den Tag verteilt am 12.12.2025 zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten kam. Die Mitteiler gaben an, angeblich von der Polizei kontaktiert und über das Vorhandensein von Bargeld und Wertgegenständen ausgefragt worden zu sein. Die Anrufer hätten sich jeweils als Kriminalbeamte ausgegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren