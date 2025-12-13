PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Frankenthal (ots)

Die Polizei in Frankenthal wurde darüber informiert, dass es über den Tag verteilt am 12.12.2025 zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten kam. Die Mitteiler gaben an, angeblich von der Polizei kontaktiert und über das Vorhandensein von Bargeld und Wertgegenständen ausgefragt worden zu sein. Die Anrufer hätten sich jeweils als Kriminalbeamte ausgegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind jedoch alle betrügerischen Anrufe durch die Mitteiler erkannt worden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte. - Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein. - Lassen Sie keinen Unbekannten in die Wohnung und machen Sie am Telefon keine Angabe zu Vermögensverhältnissen oder persönlichen Daten. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifel einfach auf. - Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, oder wählen Sie den Notruf, wenn Sie einen solchen verdächtigen Anruf erhalten. - Klären Sie auch Angehörige über die Betrugsmasche auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 - 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

