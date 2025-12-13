PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Betrunken ausgeparkt

Frankenthal (ots)

Am 12.12.2025 gegen 17:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Benderstraße in Frankenthal zu einem Unfall, bei dem die beiden Fahrzeugführer rückwärts aus ihren Parklücken herausfuhren und mit dem Heck gegeneinanderstießen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei einem Unfallbeteiligten eine stark verwaschene Aussprache, sowie Gleichgewichtsstörungen fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 53-jährigen Mann ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

