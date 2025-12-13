Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Alkoholisiert auf E-Scooter über den Weihnachtsmarkt

Frankenthal (ots)

Am 12.12.2025 gegen 17:10 Uhr konnte durch Polizeibeamte ein 28-Jähriger auf einem E-Scooter kontrolliert werden, welcher über den Frankenthaler Weihnachtsmarkt fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert und der Fahrer mit 0,7 Promille alkoholisiert war. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze eingeleitet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell