Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Fahrer

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, wollte ein 36-jähriger PKW-Fahrer von der Industriestraße im Kreuzungsbereich der B39 und der Straße Am Technik Museum nach Links auf die B39 in Richtung Hockenheim abbiegen. Er ordnete sich hinter einem LKW auf der Linksabbiegerspur ein. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren der LKW und der 36-Jährige mit seinem PKW los, der LKW stoppte im Kreuzungsbereich, bog nach kurzer Wartezeit nicht nach links ab, sondern fuhr weiter gerade aus in Richtung Domplatz. Anschließend setzte der 36-Jährige seine Fahrt fort und bog ab. Zwischenzeitlich schaltete die Ampel aus der Gegenrichtung auf Grün, weshalb ein 67-jähriger PKW-Fahrer geradeaus in Richtung Industriestraße losfuhr. Die Fahrzeuge des 36-Jährigen und des 67-Jährigen kollidierten frontal und waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden Die Sicht der beiden Fahrzeugführer wurde zuvor durch den LKW behindert. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der 67-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

