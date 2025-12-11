Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen

Unfallbeteiligter gesucht

Speyer (ots)

Von Dienstagabend, gegen 17 Uhr auf Mittwochmorgen, gegen 07:30 Uhr, parkte ein 40-Jähriger seinen weißen PKW der Marke Skoda ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Carl-Goerdeler-Straße. Ein unbekannter PKW stieß vermutlich beim Einparken gegen den weißen PKW des 40-Jährigen und entfernte sich später unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell