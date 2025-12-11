PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - 7-Jährige leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochabend (10.12.25) gegen 17:00 Uhr kam es in der Salierstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem 21-jährigen Autofahrer und einer 44-jährigen Autofahrerin. Der 21-Jährige bemerkte zu spät, dass die 44-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser hinten auf. In Folge des Zusammenstoßes klagte die 7-jährige Tochter der 44-Jährigen über Schmerzen im Nacken und am Kopf. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde diese in ein Krankenhaus gefahren. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

