POL-PDLU: Verkehrsunfall - 7-Jährige leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochabend (10.12.25) gegen 17:00 Uhr kam es in der Salierstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem 21-jährigen Autofahrer und einer 44-jährigen Autofahrerin. Der 21-Jährige bemerkte zu spät, dass die 44-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser hinten auf. In Folge des Zusammenstoßes klagte die 7-jährige Tochter der 44-Jährigen über Schmerzen im Nacken und am Kopf. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde diese in ein Krankenhaus gefahren. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR.

