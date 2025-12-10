Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Alkohol- und Tabletteneinfluss mehrere Unfälle gebaut

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde die Polizei über einen Unfall in der Straße Im Lenhart informiert. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer kam nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Maschendrahtzaun, anschließend - wieder auf der Fahrbahn - stieß er erst gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen und schob diesen auf einen davor ebenfalls ordnungsgemäß geparkten SUV. Anschließend streifte er mit seinem eigenen PKW noch den SUV, bog in die Straße Am Renngraben ab, überfuhr dort ein Stück Stahlzaun und blieb mit seinem PKW stehen. Dann stieg er aus und ging zu Fuß weiter. Bei Eintreffen der Streife befand sich der 46-jährige Unfallfahrer nicht bei seinem Fahrzeug, er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an Schlaftabletten und Alkohol zu sich genommen zu haben und dann von einer unbekannten Örtlichkeit aus nach Hause gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab 0,81 Promille. Dem Mann wurde anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand insgesamt ein geschätzter Schaden in mittlerer, fünfstelliger Höhe.

