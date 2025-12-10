Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrerin verursacht Unfall und meldet dies verspätet der Polizei - beschädigtes Auto gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend (09.12.25) gegen 19:15 Uhr befuhr eine 85-jährige Autofahrerin die Bahnhofstraße in Schifferstadt, als sie einen Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW bemerkte, jedoch zunächst weiterfuhr und erst später von zuhause aus die Polizei verständigte. An ihrem PKW konnte die Polizei an der rechten Fahrzeugseite entsprechende Schäden feststellen. Das vermeintlich beschädigte Auto in der Bahnhofstraße konnte nicht mehr festgestellt werden. Wenn sie ihr Auto in der Bahnhofstraße im Bereich zwischen den Hausnummern 59 bis 79 geparkt hatten und einen Schaden an der linken Seite feststellen, so melden Sie sich bitte der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de).

