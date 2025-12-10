Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen sowie Kontrollen im Hinblick auf Wohnungseinbrüche

Schifferstadt/Neuhofen (ots)

Am Dienstag (09.12.25) in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen zunächst in der Speyerer Straße und später in der Burgstraße durch. Hierbei musste die Polizei insgesamt sieben nicht angeschnallte sowie drei telefonierende Autofahrer kontrollieren und sanktionieren. Darüber hinaus mussten neun Mängelberichte aufgrund nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt werden. Am Mittag von 12:00 Uhr bis 13:15 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr in Neuhofen im Hinblick auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell