Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Präventionsstand der Polizei und der Stadt Frankenthal

Frankenthal (ots)

Am 09.12.2025, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 13.30 Uhr, wurde in der Speyerer Straße, im Anschluss an den Weihnachtsmarkt durch die Polizei Frankenthal, die Präventionsspezialisten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Seniorenberaterin der Stadt Frankenthal ein Info-Stand betrieben. In zahlreichen Gesprächen wurden interessierte Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich aktueller Betrugsmaschen und Taschendiebstahl sensibilisiert, weiterhin wurde auch hinsichtlich von Wohnungseinbruchdiebstählen beraten. Insgesamt wurde der Infostand sehr gut angenommen und seitens der Protagonisten als sehr gelungen wahrgenommen.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Das könnte Sie auch interessieren