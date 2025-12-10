POL-PDLU: Frankenthal - Präventionsstand der Polizei und der Stadt Frankenthal
Frankenthal (ots)
Am 09.12.2025, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 13.30 Uhr, wurde in der Speyerer Straße, im Anschluss an den Weihnachtsmarkt durch die Polizei Frankenthal, die Präventionsspezialisten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Seniorenberaterin der Stadt Frankenthal ein Info-Stand betrieben. In zahlreichen Gesprächen wurden interessierte Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich aktueller Betrugsmaschen und Taschendiebstahl sensibilisiert, weiterhin wurde auch hinsichtlich von Wohnungseinbruchdiebstählen beraten. Insgesamt wurde der Infostand sehr gut angenommen und seitens der Protagonisten als sehr gelungen wahrgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell