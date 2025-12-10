Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 09.12.2025, gegen 07.25 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mann aus Frankenthal die Mahlastraße mit seinem Krad in Richtung Stadtmitte. Zur gleichen Zeit befuhr eine 21-jährige Frau aus Heuchelheim die Nebenfahrbahn der Mahlastraße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich, in welchem die Nebenfahrbahn auf die Hauptfahrbahn trifft, übersah sie den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde dieser verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 8.000 Euro.

