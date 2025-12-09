POL-PDLU: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Mutterstadt (ots)
Am Montagabend (08.12.25) kam es im Bereich der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Max-Planck-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Fahrer und einem Rollerfahrer. Der 52-jährige LKW setzte ein Stück zurück und übersah hierbei den hinter ihm stehenden 63-jährigen Rollerfahrer. In Folge des Zusammenstoßes erlitt der 63-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch einen Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR.
