POL-PDLU: Frankenthal- Randalierer im Jobcenter
Frankenthal (ots)
Am 09.12.2025, gegen 09.00 Uhr, wurde durch Mitarbeiter ein Randalierer im Jobcenter in der Carl-Theodor-Straße gemeldet. Vor Ort konnte ein 31-jähriger Mann aus Frankenthal festgestellt werden, welcher im Jobcenter einen Tisch beschädigt hatte, zudem warf er beim Verlassen des Jobcenters mittels eines Steins ein Scheibe im ersten Obergeschoss ein. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er nach richterlicher Bestätigung in Gewahrsam genommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell