Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Randalierer im Jobcenter

Frankenthal (ots)

Am 09.12.2025, gegen 09.00 Uhr, wurde durch Mitarbeiter ein Randalierer im Jobcenter in der Carl-Theodor-Straße gemeldet. Vor Ort konnte ein 31-jähriger Mann aus Frankenthal festgestellt werden, welcher im Jobcenter einen Tisch beschädigt hatte, zudem warf er beim Verlassen des Jobcenters mittels eines Steins ein Scheibe im ersten Obergeschoss ein. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er nach richterlicher Bestätigung in Gewahrsam genommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

