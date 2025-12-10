Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von Grabschmuck

Bobenheim-Roxheim (ots)

Durch Mitarbeiter des Friedhofes an der Wormser Landstraße wurde gemeldet, dass es dort zu Diebstählen von Grabschmuck gekommen sei. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es in der Zeit von 08.12.2025 bis 09.12.2025 an insgesamt 40 Gräbern zum Diebstahl von Bronzevasen bzw. -schalen gekommen ist. Da bislang noch nicht alle Geschädigten ermittelt werden konnten, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell