Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von Grabschmuck

Bobenheim-Roxheim (ots)

Durch Mitarbeiter des Friedhofes an der Wormser Landstraße wurde gemeldet, dass es dort zu Diebstählen von Grabschmuck gekommen sei. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es in der Zeit von 08.12.2025 bis 09.12.2025 an insgesamt 40 Gräbern zum Diebstahl von Bronzevasen bzw. -schalen gekommen ist. Da bislang noch nicht alle Geschädigten ermittelt werden konnten, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

  • 10.12.2025 – 08:34

    POL-PDLU: Frankenthal - Präventionsstand der Polizei und der Stadt Frankenthal

    Frankenthal (ots) - Am 09.12.2025, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 13.30 Uhr, wurde in der Speyerer Straße, im Anschluss an den Weihnachtsmarkt durch die Polizei Frankenthal, die Präventionsspezialisten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Seniorenberaterin der Stadt Frankenthal ein Info-Stand betrieben. In zahlreichen Gesprächen wurden interessierte Bürgerinnen ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:33

    POL-PDLU: Frankenthal- Randalierer im Jobcenter

    Frankenthal (ots) - Am 09.12.2025, gegen 09.00 Uhr, wurde durch Mitarbeiter ein Randalierer im Jobcenter in der Carl-Theodor-Straße gemeldet. Vor Ort konnte ein 31-jähriger Mann aus Frankenthal festgestellt werden, welcher im Jobcenter einen Tisch beschädigt hatte, zudem warf er beim Verlassen des Jobcenters mittels eines Steins ein Scheibe im ersten Obergeschoss ein. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:33

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Frankenthal (ots) - Am 09.12.2025, gegen 07.25 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mann aus Frankenthal die Mahlastraße mit seinem Krad in Richtung Stadtmitte. Zur gleichen Zeit befuhr eine 21-jährige Frau aus Heuchelheim die Nebenfahrbahn der Mahlastraße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich, in welchem die Nebenfahrbahn auf die Hauptfahrbahn trifft, übersah sie den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer und kollidierte mit ...

    mehr
