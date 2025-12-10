PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Eine leicht verletzte Autofahrerin

Waldsee (ots)

Am Dienstagvormittag (09.12.25) gegen 10:15 Uhr kam es in der Neuhofener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Im Einmündungsbereich zur Wachtelgasse kam es zum Zusammenstoß, als die 62-jährige nach links abbiegen wollte, die 20-jährige dies nicht erkannte und links an ihr vorbeifahren wollte. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 6.000EUR. Das Auto der leicht verletzten 62-jährigen musste abgeschleppt werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die 62-jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:28

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen sowie Kontrollen im Hinblick auf Wohnungseinbrüche

    Schifferstadt/Neuhofen (ots) - Am Dienstag (09.12.25) in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen zunächst in der Speyerer Straße und später in der Burgstraße durch. Hierbei musste die Polizei insgesamt sieben nicht angeschnallte sowie drei telefonierende Autofahrer kontrollieren und ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:36

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von Grabschmuck

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Durch Mitarbeiter des Friedhofes an der Wormser Landstraße wurde gemeldet, dass es dort zu Diebstählen von Grabschmuck gekommen sei. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es in der Zeit von 08.12.2025 bis 09.12.2025 an insgesamt 40 Gräbern zum Diebstahl von Bronzevasen bzw. -schalen gekommen ist. Da bislang noch nicht alle Geschädigten ermittelt werden konnten, werden diese gebeten, sich mit ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:34

    POL-PDLU: Frankenthal - Präventionsstand der Polizei und der Stadt Frankenthal

    Frankenthal (ots) - Am 09.12.2025, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 13.30 Uhr, wurde in der Speyerer Straße, im Anschluss an den Weihnachtsmarkt durch die Polizei Frankenthal, die Präventionsspezialisten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Seniorenberaterin der Stadt Frankenthal ein Info-Stand betrieben. In zahlreichen Gesprächen wurden interessierte Bürgerinnen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren