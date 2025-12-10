Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Eine leicht verletzte Autofahrerin

Waldsee (ots)

Am Dienstagvormittag (09.12.25) gegen 10:15 Uhr kam es in der Neuhofener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Im Einmündungsbereich zur Wachtelgasse kam es zum Zusammenstoß, als die 62-jährige nach links abbiegen wollte, die 20-jährige dies nicht erkannte und links an ihr vorbeifahren wollte. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 6.000EUR. Das Auto der leicht verletzten 62-jährigen musste abgeschleppt werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die 62-jährige in ein Krankenhaus verbracht.

