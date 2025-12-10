Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzten Personen und Folgeunfall mit verletztem Polizisten

Speyer (ots)

Am Dienstag, kurz nach 16 Uhr fuhren eine 42-Jährige und eine 59-Jährige jeweils mit ihren PKW in der Wormser Landstraße in Richtung Ortsausgang. Die 42-Jährige musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, dies bemerkte die 59-Jährige zu spät und fuhr auf den PKW der 42-Jährigen auf. Dabei wurden beide Frauen verletzt. Ein 11-jähriges Kind im PKW der 42-Jährigen wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Die Beteiligten wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Wormser Landstraße ab der Einmündung Auestraße in Richtung Ortsausgang gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sollte ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert werden. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale eines Polizisten und beschleunigte seinen E-Scooter. Dabei hob das Vorderrad des E-Scooters ab, der 22-Jährige verlor die Kontrolle, stieß gegen den Polizisten und verletzte diesen. Anschließend flüchtete der 22-Jährige zu Fuß, konnte aber durch eine weitere Streife festgehalten werden. Bei dem E-Scooter handelte es sich nicht um ein Elektrokleinstfahrzeug, es hatte keine Zulassung und der 22-Jährige keinen Führerschein. Er gab weiterhin an Cannabis zu konsumieren. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

