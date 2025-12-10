PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzten Personen und Folgeunfall mit verletztem Polizisten

Speyer (ots)

Am Dienstag, kurz nach 16 Uhr fuhren eine 42-Jährige und eine 59-Jährige jeweils mit ihren PKW in der Wormser Landstraße in Richtung Ortsausgang. Die 42-Jährige musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, dies bemerkte die 59-Jährige zu spät und fuhr auf den PKW der 42-Jährigen auf. Dabei wurden beide Frauen verletzt. Ein 11-jähriges Kind im PKW der 42-Jährigen wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Die Beteiligten wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Wormser Landstraße ab der Einmündung Auestraße in Richtung Ortsausgang gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sollte ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert werden. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale eines Polizisten und beschleunigte seinen E-Scooter. Dabei hob das Vorderrad des E-Scooters ab, der 22-Jährige verlor die Kontrolle, stieß gegen den Polizisten und verletzte diesen. Anschließend flüchtete der 22-Jährige zu Fuß, konnte aber durch eine weitere Streife festgehalten werden. Bei dem E-Scooter handelte es sich nicht um ein Elektrokleinstfahrzeug, es hatte keine Zulassung und der 22-Jährige keinen Führerschein. Er gab weiterhin an Cannabis zu konsumieren. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:16

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen/Verursacher gesucht

    Speyer (ots) - In der Zeit von Sonntag, dem 07.12.2025, 15:30 Uhr bis Dienstag, dem 09.12.2025, 15:30 Uhr parkte ein 44-jähriger seinen grauen PKW der Marke VW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Landauer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten PKW, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:16

    POL-PDLU: Speyer - Unter Alkohol- und Tabletteneinfluss mehrere Unfälle gebaut

    Speyer (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde die Polizei über einen Unfall in der Straße Im Lenhart informiert. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer kam nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Maschendrahtzaun, anschließend - wieder auf der Fahrbahn - stieß er erst gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen und schob diesen auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren