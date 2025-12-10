Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen/Verursacher gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit von Sonntag, dem 07.12.2025, 15:30 Uhr bis Dienstag, dem 09.12.2025, 15:30 Uhr parkte ein 44-jähriger seinen grauen PKW der Marke VW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Landauer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten PKW, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverusachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

