Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Großniedesheim - Verkehrsunfallflucht

Großniedesheim (ots)

Am 11.12.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.45 Uhr, touchierte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 7, einen am Straßenrand geparkten Pkw VW Bus und beschädigte diesen am Außenspiegel. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverursacherfahrzeug dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Renault Trafic oder Opel Vivaro handeln.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

