POL-PDLU: Großniedesheim - Verkehrsunfallflucht

Großniedesheim (ots)

Am 11.12.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.45 Uhr, touchierte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 7, einen am Straßenrand geparkten Pkw VW Bus und beschädigte diesen am Außenspiegel. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverursacherfahrzeug dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Renault Trafic oder Opel Vivaro handeln.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

