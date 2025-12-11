PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: gefährliche Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 11.12.2025, gegen 15:30Uhr, wurde eine Person mit Atemwegsreizungen auf dem Weihnachtsmarkt Frankenthal gemeldet. Durch die vor Ort, dauerhaft präsente, Fußstreife konnten in der Folge mehrere Personen festgestellt werden, die über Husten und Reizungen im Hals- und Rachenbereich klagten. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt, eine weiterführende medizinische Behandlung war nicht notwendig. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat eine, derzeit noch unbekannte Person, bei ihrem Gang über dem Weihnachtsmarkt, Reizgas freigesetzt. Die für die Reizungen ursächliche Substanz hat sich vollständig verflüchtigt. Eine weitere konkrete Gefahrenlage konnte seitens der Polizei und Feuerwehr Frankenthal ausgeschlossen werden. Der Betrieb des Weihnachtsmarktes konnte ohne weitere Störungen und Vorkommnisse fortgeführt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06232-313 0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeidirektion Ludwigshafen
