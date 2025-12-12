Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer trinkt zwei Weinschorle und wird von der Polizei kontrolliert - Blutprobe entnommen

Waldsee (ots)

Am späten Donnerstagabend (11.12.25) gegen 23:40 Uhr kontrollierte die Polizei im Rahmen einer Kontrollstelle in der Ludwigstraße einen 68-jährigen Autofahrer. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein zunächst durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Da der 68-Jährige angab kurz zuvor Alkohol getrunken zu haben, wurde wenige Minuten später ein weiterer freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der 68-jährige Fahrer wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests mit zur Dienstelle genommen. Aufgrund einer Erkrankung der Atemwege war dieser nicht möglich, sodass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt, um die Fortsetzung der Fahrt zu verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell