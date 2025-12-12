PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer trinkt zwei Weinschorle und wird von der Polizei kontrolliert - Blutprobe entnommen

Waldsee (ots)

Am späten Donnerstagabend (11.12.25) gegen 23:40 Uhr kontrollierte die Polizei im Rahmen einer Kontrollstelle in der Ludwigstraße einen 68-jährigen Autofahrer. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein zunächst durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Da der 68-Jährige angab kurz zuvor Alkohol getrunken zu haben, wurde wenige Minuten später ein weiterer freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der 68-jährige Fahrer wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests mit zur Dienstelle genommen. Aufgrund einer Erkrankung der Atemwege war dieser nicht möglich, sodass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt, um die Fortsetzung der Fahrt zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:44

    POL-PDLU: Aufmerksamer Kassierer stellt Ladendiebin - Hinweise zu einer männlichen Person gesucht

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Donnerstag (11.12.25) gegen 13:10 Uhr versuchte eine 20-Jährige zusammen mit einer bislang unbekannten männlichen Person Waren aus einem Drogeriemarkt zu stehlen. Die 20-Jährige steckte mehrere Kosmetikprodukte im Wert von ca. 500 EUR in ihre Handtasche und verließ den Drogeriemarkt während die männliche Person den Kassierer in ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:06

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Fahrer

    Speyer (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, wollte ein 36-jähriger PKW-Fahrer von der Industriestraße im Kreuzungsbereich der B39 und der Straße Am Technik Museum nach Links auf die B39 in Richtung Hockenheim abbiegen. Er ordnete sich hinter einem LKW auf der Linksabbiegerspur ein. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren der LKW und der 36-Jährige mit seinem PKW los, der LKW stoppte im Kreuzungsbereich, ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:05

    POL-PDLU: Großniedesheim - Verkehrsunfallflucht

    Großniedesheim (ots) - Am 11.12.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.45 Uhr, touchierte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 7, einen am Straßenrand geparkten Pkw VW Bus und beschädigte diesen am Außenspiegel. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverursacherfahrzeug dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Renault Trafic oder Opel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren