Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufmerksamer Kassierer stellt Ladendiebin - Hinweise zu einer männlichen Person gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag (11.12.25) gegen 13:10 Uhr versuchte eine 20-Jährige zusammen mit einer bislang unbekannten männlichen Person Waren aus einem Drogeriemarkt zu stehlen. Die 20-Jährige steckte mehrere Kosmetikprodukte im Wert von ca. 500 EUR in ihre Handtasche und verließ den Drogeriemarkt während die männliche Person den Kassierer in ein Gespräch verwickelte. Beim Verlassen des Marktes fing die Sicherungsschranke an zu piepsen, woraufhin der Kassierer die 20-Jährige verfolgte und zurück in dem Markt führte. Die unbekannte männliche Person flüchtete in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zur männlichen Person geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell