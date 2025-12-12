PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufmerksamer Kassierer stellt Ladendiebin - Hinweise zu einer männlichen Person gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag (11.12.25) gegen 13:10 Uhr versuchte eine 20-Jährige zusammen mit einer bislang unbekannten männlichen Person Waren aus einem Drogeriemarkt zu stehlen. Die 20-Jährige steckte mehrere Kosmetikprodukte im Wert von ca. 500 EUR in ihre Handtasche und verließ den Drogeriemarkt während die männliche Person den Kassierer in ein Gespräch verwickelte. Beim Verlassen des Marktes fing die Sicherungsschranke an zu piepsen, woraufhin der Kassierer die 20-Jährige verfolgte und zurück in dem Markt führte. Die unbekannte männliche Person flüchtete in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zur männlichen Person geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:06

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Fahrer

    Speyer (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, wollte ein 36-jähriger PKW-Fahrer von der Industriestraße im Kreuzungsbereich der B39 und der Straße Am Technik Museum nach Links auf die B39 in Richtung Hockenheim abbiegen. Er ordnete sich hinter einem LKW auf der Linksabbiegerspur ein. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren der LKW und der 36-Jährige mit seinem PKW los, der LKW stoppte im Kreuzungsbereich, ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:05

    POL-PDLU: Großniedesheim - Verkehrsunfallflucht

    Großniedesheim (ots) - Am 11.12.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.45 Uhr, touchierte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 7, einen am Straßenrand geparkten Pkw VW Bus und beschädigte diesen am Außenspiegel. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverursacherfahrzeug dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Renault Trafic oder Opel ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 18:26

    POL-PDLU: gefährliche Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am 11.12.2025, gegen 15:30Uhr, wurde eine Person mit Atemwegsreizungen auf dem Weihnachtsmarkt Frankenthal gemeldet. Durch die vor Ort, dauerhaft präsente, Fußstreife konnten in der Folge mehrere Personen festgestellt werden, die über Husten und Reizungen im Hals- und Rachenbereich klagten. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren