Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Harthausen (ots)

Im Zeitraum vom 11.12.2025, ca. 17.30 Uhr bis 12.12.2025, ca. 07.30 Uhr parkte ein grauer VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Speyerer Straße in Harthausen, Höhe Hausnummer 103. Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug, stellte die Fahrzeughalterin Beschädigungen über die gesamte Fahrerseite fest. Diese wurden vermutlich im Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten weiteren Verkehrsteilnehmer verursacht, welcher sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Am VW Golf entstand ein geschätzter Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Insbesondere Hinweise zu dem bis dato unbekannten Unfallverursacher (Fahrzeug/Kennzeichen) nimmt die Polizei telefonisch oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

